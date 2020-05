Roberto Pecchinino riconfermato presidente del Lions Club Sanremo Host

Sanremo. Una delle peculiarità dei Club Lions è la costante partecipazione dei soci alle varie iniziative umanitarie e culturali che vengono proposte ed il costante gratificante rapporto di collaborazione tra i soci. Questo periodo, denso di problematiche relazionali, alle quali si sopperisce con contatti “virtuali”, non ha impedito quindi lo svolgersi degli incontri tra soci e consigli direttivi, utilizzando piattaforme per la videoconferenza.

L’ottavo consiglio direttivo del Lions Club Sanremo Host, per la prima volta in video-conferenza organizzato giovedì 16 aprile, nell’ordine del giorno, oltre ai vari punti di interesse generale e alla presentazione delle numerose iniziative per la destinazione dei fondi all’acquisto di apparecchiature e dispositivi medici, prevedeva la scelta di modalità per le votazioni per il rinnovo delle cariche.

Vista l’impossibilità di convocare l’assemblea, il consiglio direttivo seguendo le direttive distrettuali, ha organizzato via email, le elezioni per il rinnovo della cariche sociali per l’anno 2020-2021. Su incarico del presidente Roberto Pecchinino, il socio notaio Francesco Surace, ha provveduto alle funzioni di presidente e segretario del seggio telematico, garantendo la massima riservatezza e la perfetta procedura elettorale.

Il consiglio direttivo all’unanimità ha proposto di congelare per l’ anno 2020-2021 le due cariche principali e riproporre Roberto Pecchinino presidente per l’ anno 2020-2021 in modo che possa portare a termine le iniziative programmate, e Giancarlo Buschiazzo primo vicepresidente.

Con una percentuale di oltre il 73% dei soci aventi diritto di voto, hanno espresso la loro scelta, e sono quindi risultati eletti, per l’anno sociale 2020-2021 che inizierà il 1 luglio 2020 e si concluderà il 30 giugno 2021:

Presidente Roberto Pecchinino riconfermato, primo vicepresidente Giancarlo Buschiazzo riconfermato, secondo videpresidente Domenico Frattarola, terzo vicepresidente Filippo Moro, segretario Vincenzo Benza, cerimoniere Domenico Frattarola, tesoriere Alessio Tosi, censore Filippo Moro, addetto stampa Anna Blangetti, consiglieri Rosella Corbia, Alessandra Panetta, Oriana Ragazzo, Francesco Surace, revisori dei conti Bruno Bellotti riconfermato, Giorgio Cravaschino riconfermato, presidente comitato soci Ettore Delbo’, officer it Emanuele Frattarola, terzo membro eletto comitato soci Franco Balestra.

«Il momento storico che stiamo attraversando avrà sempre più bisogno di persone disponibili a concretizzare il motto del Lions International “We serve”, e nel Lions Sanremo Host trovano e troveranno modo di esplicare la loro generosità sull’esempio di coloro che, ad oggi, stanno dimostrando spirito solidale e tempestività negli interventi.

Potendo contare anche sulla disponibilità di persone qualificate, come soci medici e operatori sanitari che agiscono in prima linea o sono presenti nelle amministrazioni locali ed associazioni benefiche, si può dire che nelle aree colpite dalla pandemia a nessun ospedale è mancato il sostegno Lions. Dai Lions italiani sono stati raccolti quasi 5 milioni di euro per battere il coronavirus (4.822.000 euro compresi i 350.000 dollari messi a disposizione dalla Fonda-zione Lions Club International»

Importanti e significative donazioni all’Ospedale Borea di Sanremo e ai Ranger d’Italia di Imperia e Sanremo, saranno consegnate in questi giorni dal Lions Club Sanremo Host.