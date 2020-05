Riviera Trasporti pronta alla fase 2, ecco cosa cambia sugli autobus della provincia di Imperia

Imperia. Dal 4 di maggio si entra ufficialmente, in tutta Italia, nella cosiddetta fase 2: quella che il governo Conte ha definito «di convivenza con il virus». E se ancora non è ben chiaro cosa si potrà fare e cosa no, dato che gli italiani devono destreggiarsi tra dpcm, ordinanze regionali e comunali e ancora più oscure FAQ (risposte alle domande frequenti) sulla pagina web del Governo, una cosa è certa: cambierà anche il modo di viaggiare sui mezzi pubblici.

Per quanto riguarda gli autobus della Riviera Trasporti sono stati predisposti alcuni accorgimenti: ci saranno, ad esempio, adesivi sul pavimento per segnare le entrate e le uscite, oltre a paratie che proteggono il vano guida dove siede l’autista. Un po’ come già si è visto nelle ultime settimane. Verrà inoltre incentivato l’acquisto dei biglietti su internet, mentre i controlli ai passeggeri saranno soprattutto a terra: sarà alle fermate, dunque, che i controllori chiederanno ai passeggeri se dispongono o meno del biglietto necessario per il viaggio. Il numero di passeggeri che potrà salire a bordo, invece, varierà a seconda dei singoli autobus e dalla loro portata.

Come fare nel caso in cui alla fermata ci siano tante persone che chiedono di salire a bordo? E se i posti a sedere all’interno sono già tutti occupati? L’autista dovrà fermarsi lo stesso e chiedere solo ad alcuni di salire? Quello che accadrà ancora non è chiaro: la giornata di prova sarà domani.