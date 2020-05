Riva Ligure, sconto sulle bollette di casa per il personale sanitario

Riva Ligure. Nella Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra oggi, l’amministrazione comunale rivese è dalla parte del personale sanitario, in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

Ecco cosa scrive e cosa ha deciso di fare il sindaco Giorgio Giuffra: «“Grazie” è una parola preziosa che ci hanno insegnato quando eravamo piccoli. Non è stato facile impararla, non ci veniva spontanea, non ne comprendevamo il valore. In realtà, era il seme della gratitudine. Ecco perché abbiamo deciso di ridurre a richiesta, entro il 31 luglio prossimo, del 10% la quota variabile per le utenze domestiche di soggetti il cui nucleo familiare anagrafico comprenda personale medico e/o infermieristico e/o operatori sanitari impiegato, durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, presso ospedali sia pubblici che privati e case di riposo».