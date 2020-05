Riva Ligure, l’imprenditore Walter Lagorio in aiuto delle famiglie in difficoltà

Riva Ligure. «Desidero esprimere il mio sentimento di gratitudine nei confronti di Walter Lagorio per la grande generosità che ha concretamente dimostrato, inviando aiuti per le nostre famiglie con minori, debilitate economicamente dalla pandemia»

A dirlo è il sindaco Giorgio Giuffra che con un post sulla sua pagina Facebook ringrazia l’imprenditore di Unogas Energia, che già all’inizio dell’emergenza Coronavirus aveva donato 100.000 euro alla ASL 1 Imperiese.

«Avevamo già intessuto una rete di solidarietà alimentare piuttosto fitta, intervenendo sia nel mese di aprile che in quello di maggio, ma, grazie al suo apporto, siamo riusciti a fare meglio – spiega il primo cittadino rivese che aggiunge – I generi di prima necessità sono stati consegnati, per il tramite dei volontari della Protezione Civile Valle Argentina Armea – che colgo l’occasione per ringraziare nuovamente -, agli interessati direttamente a domicilio».