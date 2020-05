Ripartenza, Bissolotti (Liguria Popolare): «Porte aperte anche per palestre e centri sportivi»

Genova. «Dopo una trattativa estenuante - dice il vice presidente di Liguria Popolare Bissolotti - il Governo

ha deciso di concedere margini importanti di manovra alle regioni per una programmazione delle ripartenze su misura. Così facendo la Liguria può riaprire completamente, come affermato e consigliato più volte dal nostro Governatore Toti».

«Credo che i temi fondamentali siano innanzitutto principalmente tre. Partendo dal commercio sono contento delle saracinesche alzate per quasi tutte le attività commerciali, dalla vendita al dettaglio a bar, pub e ristoranti, passando anche per le strutture ricettive come alberghi e campeggi. Per quanto riguarda invece le spiagge – continua Bissolotti - è essenziale la riapertura delle attività connesse come bar e ristoranti sulla in vista dall’avvio della stagione balneare del primo giugno (con possibilità di avvio il 15 giugno per gli stabilimenti che devono ancora essere messi in sicurezza)».

«Terzo tema è l’attività fisica: porte aperte anche per piscine, palestre e centri sportivi, nelle quali sarà essenziale rispettare tutti i criteri di sicurezza. Non possiamo permetterci di stare fermi e quindi, con giudizio e senso di responsabilità – conclude Bissolotti – ripartiamo!».