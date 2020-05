Sanremo. Una residente di San Romolo, Graziella, ci invia una serie di fotografie che illustrano in maniera inequivocabile le condizioni di degrado in cui si trovava oggi il prato, preso d’assalto da molti escursionisti.

«Vorrei segnalare la situazione di oggi a San Romolo sia per la sporcizia lasciata in giro nonostante ci siano quattro bidoni dell’indifferenziata dal prato, sia per le troppe persone che oggi erano su» – dice Graziella.