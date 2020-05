Riaprobottega, la Confesercenti Ventimiglia all’incontro del Comune sulla ripartenza economica

Ventimiglia. La Confesercenti cittadina ha partecipato all’incontro organizzato dal Comune di Ventimiglia per ragionare su cosa serve per la ripartenza del mondo economico.

La presidente cittadina Patrizia Taricco ha coordinato i rappresentanti delle diverse categorie di Confesercenti presenti all’incontro. Turismo, commercio, pubblici esercizi, mondo balneare, mercato ambulante, i settori su cui Confesercenti sta costruendo il progetto #RiaproBottega da sottoporre al Comune.

Desiderio e necessità di riprendere a lavorare, in sintonia con l’amministrazione comunale con un ruolo di rappresentanza delle imprese, in un clima tragico e di altissima preoccupazione per il futuro. «Confesercenti c’è e porterà proposte concrete ed immediate a nome degli operatori».