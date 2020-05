Riapertura, Berio (Sanremo On): «Le regole condivise ci sono, ora ripartiamo con fiducia»

Sanremo. «Abbiamo superato un periodo difficilissimo, ma ora ci sono regole condivise per la riapertura ed è il momento di ripartire in sicurezza e con grande fiducia». Dopo il decreto della Regione Liguria interviene così il presidente di Sanremo On, Roberto Berio.

«Ora è il tempo del fare – continua – non molleremo certo la presa, insieme alle associazioni di categoria, nei confronti del Governo, Regione e dei Comuni per ottenere il massimo delle agevolazioni, ma l’economia deve ripartire e dobbiamo, tutti, impegnarci a farla girare, senza paura! Quindi preferiamo il Made in Italy e ricominciamo a frequentare tutte le nostre attività, negozi, bar, ristoranti, parrucchieri… tutta la nostra economia locale».

«Perché - conclude Berio – se non si riparte, le aziende faticano e parecchie falliscono alla fine salterà tutto il sistema e non ci saranno più stipendi non solo per commesse, camerieri o chef, ma anche per i dipendenti pubblici. Amiamo Sanremo e sosteniamo l’economia della nostra città. Le imprese di Sanremo On vi accoglieranno con il sorriso e la consueta competenza».