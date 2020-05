Ressa davanti a una banca di Sanremo, succede spesso e la colpa è di certi clienti

Sanremo. Tante persone in coda che non rispettano le distanze di sicurezza. Spesso litigano, senza che chi di dovere possa fare realmente qualcosa per intervenire e far cessare l’assembramento.

Succede quasi tutti i giorni di fronte allo sportello di un istituto bancario di via Matteotti. All’ingresso c’è un addetto con il compito di far rispettare le distanze e la fila ma, a quanto testimoniato da molti passanti (e dalla foto che vi proponiamo), non è tanto responsabilità dei controllori (dipendenti della banca o forze dell’ordine) quanto piuttosto dei clienti indisciplinati.

Questi, spesso anziani non molto pratici nelle operazioni telematiche e troppo “saggi” per ascoltare consigli, affollano in barba alle distanze di sicurezza (basterebbe un metro) lo spazio davanti all’entrata, tante volte infischiandosene del distanziamento sociale e della buona educazione.

Sembra anche che gli stessi non siano molto propensi a rispettare le norme anche all’interno dell’istituto di credito, creando non pochi grattacapi a chi sta lavorando.