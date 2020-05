Regione Liguria raddoppia fondo per sport, Cavo: «Tutte le domande di aprile saranno soddisfatte»

Genova. Tra le misure attivate dal Comitato di Indirizzo del Fondo Strategico, anche 1,5 milioni di euro per il settore della Formazione e dello Sport. Nello specifico, 1 milione di euro sarà attivato per un supporto dell’emergenza economica degli enti della formazione professionale; 500 mila euro sono stati stanziati per il fondo rotativo dello Sport, attivato da Filse a inizio aprile.

«Si tratta di due misure importanti che hanno lo scopo di sostenere due settori specifici per le spese sostenute in questo periodo di emergenza – spiega l’assessore allo Sport Ilaria Cavo – In particolare, per quanto riguarda lo sport, i 500mila euro vanno a raddoppiare la capienza del fondo rotativo attivato a inizio aprile per finanziare, tramite Filse, le spese vive delle società e associazioni sportive. Il bando era stato chiuso per un eccesso di domande: grazie a questo finanziamento aggiuntivo oggi possiamo dire che Regione Liguria finanzierà tutte le domande presente che avevano sforato la capienza del fondo».