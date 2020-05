Regione Liguria dice no agli assistenti civici «Pettorina non basta, incolumità a rischio»

Genova. Alla Regione Liguria non piace l’idea degli “assistenti civici”: i volontari chiamati a sorvegliare che si rispettino le regole anti contagio, specialmente in occasioni a rischio come movida o accesso alle spiagge.

L’annuncio di un bando per 60mila assunzioni, in una nota congiunta del ministro Boccia e del presidente dell’Anci Decaro, aveva già fatto litigare esponenti della stessa maggioranza di Governo. Gli animi si sono però calmati dopo un incontro al Viminale, dove è stato chiarito che gli steward non avranno compiti di polizia e non saranno coordinati dalle Prefetture. Ma l’iniziativa ha trovato scarso entusiasmo anche sui territori.

«Non credo che vedere un ragazzo con una pettorina possa indurre a rispettare le regole. Mi sembra una medicina sbagliata rispetto alla malattia. Attendiamo disposizioni e nel caso ci adegueremo, ma siamo molto preoccupati», è il commento dell’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone che comunque si chiama fuori dalla partita visto che «Le Regioni sono state completamente saltate, l’accordo è stato fatto con Decaro, non c’entriamo nulla come non c’entrano i nostri volontari».

Ieri su Facebook anche il presidente Giovanni Toti si è scagliato contro l’iniziativa: «60mila persone senza alcun tipo di competenza specifica, assunte per ‘controllare’ che le regole vengano rispettate. Pensate cosa sarebbe successo se lo avesse proposto un Governo di centrodestra. Vi immaginate? Non ho nulla contro i volontari, ci mancherebbe, ma a questo Paese serve ben altro. Gli assistenti civici non possono e non devono sopperire alle immense lacune del Governo. Sveglia, in questa Fase 2 non possiamo permetterci di sbagliare, niente deve essere lasciato al caso o peggio all’approssimazione»

Quindi non saranno poliziotti e neppure volontari di protezione civile. Insomma: niente multe ma solo consigli, «Ma i nostri volontari hanno una disciplina e una regolamentazione ben precisa, seguono corsi di formazione – prosegue l’assessore -. Qui invece si tratta di buttare in mezzo al branco gente con una pettorina, è una cosa ben diversa. Ed è un tema molto rischioso anche per l’incolumità di queste persone. Con che tipo di autorità lavorano?»

Stando a quanto si apprende dal documento, il bando sarebbe rivolto «Ai disoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali».

In ogni caso l’impegno sarebbe a titolo gratuito. Anche questo punto non convince Giampedrone: «Almeno sia previsto un rimborso spese, visto che dovrebbero lavorare in condizioni piuttosto critiche. A meno che non troviamo 60mila percettori di reddito di cittadinanza, cosa che mi sembra difficile».

