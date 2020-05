Regionali, Gagliardi (Cambiamo!): «Governo ascolti Toti su voto a luglio»

Genova. «La richiesta avanzata dal presidente Toti e insieme a lui di altre quattro regioni, per votare per le elezioni regionali in estate, è assolutamente di buon senso. Il voto a metà luglio è la finestra ideale e più sicura per tutti, tiene in conto delle esigenze della democrazia e della sicurezza sanitaria che presume, secondo alcuni studi, un ritorno in autunno del virus Covid-19». Lo affermano la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

«Siamo sicuri che il Parlamento terrà in conto tutte queste indicazioni e permetterà il regolare svolgimento della tornata elettorale» – afferma.