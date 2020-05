Referendum, gli imperiesi hanno scelto: il mercato di Oneglia trasloca sul mare

Imperia. Il mercato di Oneglia, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa nazionale anti-Covid 19 e nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza già in essere, si sposterà in via provvisoria in piazzale Maestri del Commercio, via del Cantiere e banchina Aicardi all’inizio di calata Cuneo.

È quanto ha deciso l’amministrazione Comunale di Imperia, anche alla luce della consultazione realizzata quest’oggi tramite il sistema “Sindaci Contatto 2.0”.

Gli iscritti al servizio hanno ricevuto sul proprio telefono una breve chiamata registrata, che ha posto loro la seguente domanda: «A Oneglia, il mercoledì e il sabato mattina, quale delle seguenti due opzioni ritiene sia migliore per consentire una riapertura in sicurezza?».

Le due opzioni in questione erano:

“Digiti il tasto 1 se preferisce i banchi del mercato presso piazza Goito, via Palestro, piazza Calvi e via Bonfante;

Digiti il tasto 2 se preferisce la dislocazione presso piazzale Maestri del Commercio, via del Cantiere, banchina Aicardi e calata Cuneo”.

Hanno scelto di partecipare al sondaggio 1.318 cittadini su 4.900 che hanno risposto al telefono. L‘opzione 1 ha ottenuto 538 preferenze (41%), l’opzione 2 è stata selezionata da 780 utenti (59%).

«È stata una prima prova per questo nuovo sistema di partecipazione. Vogliamo che il cittadino si senta parte della comunità non soltanto ogni cinque anni, quando ci sono le elezioni. Si tratta di numeri relativi ma comunque significativi. Abbiamo valutato attentamente entrambe le opzioni, non avevamo preconcetti. La consultazione è stata un supporto alla nostra decisione finale, che riteniamo sia preferibile anche in termini viabilistici», commenta il sindaco Claudio Scajola.

Lunedì mattina verrà svolta un’analoga consultazione per il mercato di Porto Maurizio. Chi non fosse ancora iscritto e volesse partecipare può telefonare al numero verde 800 96 04 01 e seguire le istruzioni oppure compilare il modulo online raggiungibile sul portale www.imperia.sindacincontatto.it. Il servizio è gratuito e sono garantite la massima tutela e riservatezza dei dati forniti.