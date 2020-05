Recovery Fund, Gagliardi (Cambiamo!): «Slitta? Ue ostaggio di capricci»

Genova. «L’ennesimo slittamento della proposta del Recovery Fund è la dimostrazione di come anche l’Ue sia ostaggio dei capricci di qualche paese che preferisce mantenere il resto d’Europa in agonia piuttosto che agire subito in spirito di solidarietà». Lo dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi (Cambiamo!).

«In Italia siamo già alle prese con un governo tutto annunci e zero fatti, se anche l’Ue, nel pieno di questa crisi economica, si fa bloccare da chi non vuole garantire il giusto sostegno economico a tutti gli stati membri, magari per approfittarne poi sperando in qualche saldo d’occasione, allora è lecito domandarsi perché continuare a stare sul carrozzone europeo. Esortiamo la Commissione a lavorare senza sosta in modo da approvare subito un piano serio e operativo per sostenere immediatamente l’economia europea», conclude.