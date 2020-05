Ranzo, ritrovato cadavere nella sua abitazione un uomo di 57 anni in borgata Bacelega

Ranzo. Un uomo di 57 anni è stato ritrovato cadavere nella propria abitazione nel pomeriggio di oggi in borgata Bacelega, frazione di Ranzo in valle Arroscia. I soccorritori sono stati allertati da una vicina che non lo vedeva da diversi giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e i carabinieri, ma purtroppo, giunti nell’ abitazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente per cause naturali, del 57enne.