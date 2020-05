Raccolta sangue, autoemoteche della Fidas a Santo Stefano al Mare

Santo Stefano al Mare. Domenica 17 maggio dalle 7.30 alle 12 saranno presenti nella piazza della Chiesa di Santo Stefano al mare le autoemoteche della Fidas per la consueta raccolta sangue trimestrale.

«In questo periodo di emergenza sanitaria è massima l’attenzione ad osservare i protocolli emanati al fine di evitare possibili contagi: le donazioni saranno scaglionate in base alle prenotazioni fatte dai donatori al fine di evitare assembramenti, le postazioni distanziate, gli ambienti igienizzati, i sanitari, come sempre, attenti all’osservanza di tutte le buone pratiche igieniche- sanitarie. Inoltre, gli esami sono completamente gratuiti e i risultati saranno inviati per email. Insomma donare sarà un piacere!!!» – fa sapere Fidas.

Per chi non è ancora donatore e volesse diventarlo è invitato a contattare la sede Fidas 0183 296395 per iscriversi.