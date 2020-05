Primo maggio, nutrita flotta di partecipanti alla “Dragon Spring E-Cup”

Genova. Si è disputata nel ponte del primo maggio la Dragon Spring E-Cup che ha di fatto sostituto l’omonima regata reale in calendario per lo Yacht Club Imperia, che è stata annullata.

Grande agonismo con spontaneo divertimento per la nutrita flotta dei partecipanti, arricchita per occasione dalla presenza di due armatori olandesi, uno svedese e uno inglese. Dopo nove e-regate disputate, tre per giorno, con lo scarto dei due peggiori risultati, la classifica finale vede sul gradino più alto del podio Roberto Benedetti, del lago di Garda, centrale di ITA12, che per un solo punto mette in scia Flavio Plinio Frediani, prodiere del Dragone inglese GBR597, appartenente alla flotta di Imperia.

Sul terzo gradino del podio l’olandese Sebastian Hopf armatore di NED360. Solo quarto un altro portacolori della flotta imperiese Andrea Quaranta, prodiere della barca di famiglia ITA80. Roberto Benedetti è anche il primo degli scafi classici.

Un grande successo, che induce la classe a organizzare altre e-regate, in attesa di poter tornare in acqua. Infatti, è adesso in programma la Dragon Middle May E-Cup che si svolgerà su due weekend, sino al 17 maggio, quando si spera che la “fase 2” dia qualche speranza in più di veleggiare in modo non virtuale.