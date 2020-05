Sanremo. Ieri sera per la prima volta si è riunito in videoconferenza il nuovo direttivo di Fratelli d’Italia Sanremo. Oltre a tutti i componenti del nuovo direttivo hanno partecipato alla riunione anche l’assessore regionale Gianni Berrino, i coordinatori regionale e provinciale Massimiliano Iacobucci e Fabrizio Cravero, i consiglieri comunali Luca Lombardi e Federica Cozza.

«La riunione – dichiara il portavoce Consiglio - ha affrontato diversi temi di notevole importanza sia dal punto di vista organizzativo che operativo. Io e il mio vice Graziano Pedante abbiamo provveduto ad elencare una serie di argomenti e di iniziative, a partire dall’organizzazione dei nuovi dipartimenti tematici, ciascuno dei quali si occuperà di problematiche legate a diversi settori (attività produttive, turismo, sociale, istruzione, occupazione) portandole, tramite i consiglieri Lombardi e Cozza,in discussione anche in Consiglio comunale».

«Si è provveduto anche – continua Consiglio - a nominare un responsabile delle frazioni, proprio per porre l’attenzione sulle criticità presenti in queste zone e per dare risposte a chi vi abita, così come si è pensato di istituire un dipartimento dedicato ai giovani, Fratelli d’Italia Young, per dar spazio e ascolto alle loro esigenze e richieste.

Tutti i partecipanti sono intervenuti dando un prezioso contributo con proposte e idee, dimostrando di volersi impegnare al massimo per il bene della comunità ma anche per far crescere il partito, e in tal senso è stata sottolineata l’importanza di lavorare per raccogliere nuovi consensi ed accrescere il numero dei tesserati all’interno del partito».

«Infine, non meno importante degli altri argomenti, – conclude Consiglio - è stato affrontato il tema delle prossime elezioni regionali. Siamo consapevoli che sarà una campagna elettorale diversa dalle solite, proprio per la situazione di emergenza in cui ancora ci troviamo, e che richiederà nuove forme di propaganda e di approccio con l’elettore, ma questa consapevolezza non va a scalfire la nostra voglia di far crescere sempre di più Fratelli d’Italia e di lavorare con impegno e determinazione affinché alla prossima tornata elettorale il partito ottenga un ottimo risultato nel nostro comune ma anche in tutto il territorio provinciale e regionale».