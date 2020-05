Possibilità per detenuti di essere trasferiti ai domiciliari, Bissolotti (Liguria Popolare): «Mancanza di rispetto verso vittime»

Genova. «Dopo le rivolte nelle carceri delle settimane scorse – commenta il vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti - il Governo ha inserito nel decreto Cura Italia la possibilità per i detenuti, con pena residua tra i 7 e i 18 mesi, di essere trasferiti ai domiciliari».

«Nelle ultime tre settimane grazie al Ministro Bonafede ci sono stati circa 500 detenuti tra omicida, delinquenti e mafiosi che si sono visti concedere gli arresti domiciliari per evitare il contagio. Credo che non sia molto coerente un Ministro della Giustizia che scarcera i detenuti. È una mancanza di rispetto verso le povere vittime e le loro famiglie, ma a quanto pare il Governo non ripone così tanta attenzione e considera giusta un’operazione del genere. Noi di Liguria Popolare - puntualizza Bissolotti – siamo molto attenti a questa problematica e ci schieriamo

per dare voce delle famiglie di queste vittime».

«Questo governo sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza, decisione dopo decisione, sia per quanto concerne la gestione e la “ripartenza” dell’economia sia - conclude Bissolotti - con un provvedimento preso dal Ministro della Giustizia così in antitesi con la funzione principale del suo Ministero».