Ponte Morandi, Salvatore: «Siamo proiettati sul futuro ma non dimentichiamo il passato»

Genova. «Pensiamo al nuovo ponte, siamo contenti che sia in dirittura di arrivo. Pensiamo a quanto sia importante per tutta la Liguria. Addirittura, come al solito, la giunta della Regione esagera e chiede ad Amadeus di fare una trasmissione per l’apertura a Luglio. Ballerine e canzoni su un ponte nato da una tragedia è un’assurdità» - spiega Alice Salvatore, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Liguri.

«Ma oggi il comitato per le vittime del ponte Morandi ci ricordano due cose importanti che qualcuno cerca di farci dimenticare.

1) Revoca delle concessioni. Il primo giorno dopo la tragedia abbiamo chiesto la revoca delle concessioni ad Autostrade e Benetton. E’ una questione di giustizia e di morale. Non parliamo delle responsabilità penali che vedrà la magistratura ma della responsabilità morale inequivocabile di Autostrade. Ci vuole la revoca ORA.

E lo dico a tutti, Lega, Pd e MoVimento 5 Stelle, nessuno escluso.

2) Aspi ha richiesto finanziamenti garantiti allo Stato. In questo caso siamo oltre l’oltraggio. Non solo non stanno ricevendo la revoca, ma addirittura si permettono di chiedere allo Stato, a tutti noi quindi, altri soldi. Miliardi di euro per farne cosa? Altri ponti Morandi? Altri crolli e mancate manutenzioni?» – dice.

E conclude: «E’ ora di dire basta a questo modo di fare, che la mala politica vorrebbe veder fiorire, sia a livello locale che nazionale. Lo dobbiamo alle vittime del ponte Morandi e lo dobbiamo ai nostri figli al nostro futuro»