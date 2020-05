Piano cava, Salvatore e De Ferrari: «Questione importante buttata via dalla maggioranza»

Genova. «Nella fase di attuazione del “Piano territoriale regionale della attività di cava” dovevano essere recepite le indicazioni di tutela ambientale e di protezione della biodiversità contenute nella memoria depositata dalle associazioni ambientaliste nelle commissioni di competenza, tra fine gennaio e metà febbraio scorso. Si chiedevano bonifiche urgenti di siti abbandonati. Riperimetrazioni a tutela dei siti Rete Natura 2000 limitrofi alle attività di cava. Cancellazioni dal piano di siti a forte naturalità e in stato di evidente abbandono» - affermano Alice Salvatore e Marco De Ferrari.

«Noi come Buonsenso chiedevamo di integrare nelle purtroppo lacunose e ancora superficiali azioni di tutela ambientale presenti nella versione del testo del disegno di legge 115 discussa oggi in Consiglio. E non c’è solo la questione ambientale. Ci risultano anche porzioni del territorio le cui critiche al piano non sono ascoltate. Come ad esempio a Bormida, Toirano e Zuccarello, dove associazioni e consigli comunali hanno fatto sentire chiaramente la loro voce.

Purtroppo nelle azioni della maggioranza non ci sono come obiettivo il bene dei cittadini ma solo la faziosità politica. E’ stato infatti respinto il nostro ordine del giorno, ora non ci resta che vigilare nella prossima fase di attuazione del piano affinché, insieme alla salvaguardia occupazionale, sia garantito il pieno ascolto dei territori e una completa tutela del nostro patrimonio naturale.

Dalla cui protezione dipende anche l’auspicato contrasto al dissesto idrogeologico diffuso nella nostra regione e che Ispra, anche nell’ultimo report, ha confermato essere presente nel 100% dei comuni della nostra fragile Liguria.

Ci sono purtroppo tutti i segnali che la maggioranza non faccia nulla e anzi viva di emergenze che li portino alla ribalta. Sembra ormai un loro marchio di fabbrica: Giunta Toti, giunta delle emergenze, gestite male» - dicono Alice Salvatore e Marco De Ferrari.