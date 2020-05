Perinaldo, primo appuntamento con “inOrbitaLive”: alla scoperta della Luna con le immagini del telescopio

Perinaldo. Tutto pronto per il primo appuntamento dall’osservatorio di Perinaldo con la rubrica “inOrbitaLive” nata dall’incontro tra il Comune di Perinaldo, l’associazione Orbita, che gestisce l’osservatorio astronomico Gian Domenico Cassini e Riviera24.it.

Oggi alle 21 sintonizzatevi sulla nostra fanpage di Facebook per scoprire i segreti del nostro satellite: la Luna.

Un viaggio affascinante, che poterà i nostri lettori direttamente a Perinaldo stando comodamente seduti davanti al proprio pc o guardando lo schermo di uno smartphone. Grazie a particolari webcam, trasmetteremo in diretta le immagini del potente telescopio presente nella cupola dell’osservatorio astronomico, guidati dagli astrofili dell’associazione Orbita Lorenzo Sicignano e Giancarlo Vignale.

Da Giacomo Leopardi a Gianni Rodari, da Alda Merini a Federico Garcia Lorca. La Luna affascina da secoli poeti ed artisti, che le hanno dedicato odi e canti rimasti nella storia.

Il piccolo satellite composto quasi completamente da roccia, è pieno di canali, crateri e pianure di lava secca. Una sua metà è sempre illuminata dal Sole, mentre l’altra è sempre in ombra. Perché? A questa e a tante altre domande risponderanno gli astrofili mostrandovi nel dettaglio i “mari” e i “monti” della Luna.

Se le condizioni saranno ottimali, oltre alla Luna sarà possibile puntare lo sguardo su un altro oggetto celeste estremamente affascinante: Venere, uno dei tre pianeti rocciosi più vicini alla Terra insieme a Mercurio e Marte. Coperto perpetuamente da uno strato di 15 km di nuvole composte di acido solforico concentrato, Venere spesso appare come la “stella” più luminosa del cielo notturno.