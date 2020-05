Perdita da condotta idrica, Anas: «In corso l’intervento tecnico nel tunnel di Tenda»

Ventimiglia. Sono in corso dalle prime ore di questa mattina le operazioni di riparazione della condotta idrica – a servizio dell’impianto antincendio – dalla quale si è verificato il versamento di acqua in carreggiata in un’area circoscritta nella parte centrale del tunnel di Tenda.

Già nella serata di ieri il sopralluogo tecnico ha accertato la perdita dall’impianto che ha reso necessario l’intervento di un escavatore per operare al di sotto del piano stradale sulla tubazione danneggiata.

Le attività di manutenzione, condotte dai tecnici specializzati, proseguiranno senza sosta fino al completamento dell’intervento. Il tunnel sarà riaperto una volta ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.

I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”.