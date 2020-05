Pd Sanremo, approfondimenti in diretta su Facebook: appuntamento il 2 giugno

Sanremo. Continuano le iniziative del Partito Democratico di Sanremo. Cominciate nel mese di marzo, le dirette facebook organizzate dal partito matuziano non si sono più fermate. Nate dall’esigenza di continuare a mantenere un contatto con la cittadinanza nonostante il lockdown e di tenerla aggiornata sulle attività del partito e sull’operato del gruppo consiliare, le dirette del #pdsanremolive – questo l’hashtag scelto dai democratici per questo progetto – si sono trasformate in qualcosa di più.

Non sono mancati, infatti, anche momenti di confronto su temi storici e culturali con personalità non direttamente legate al territorio sanremese. L’ultima diretta – trasmessa come nelle altre circostanze dalla pagina facebook del Partito Democratico di Sanremo – è del 28 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Piazza Loggia. Per l’occasione sono stati invitati ospiti di altissimo livello civile e morale: Manlio Milani, presidente dell’associazione familiari caduti strage di Piazza Loggia e Maura Orengo, referente provinciale dell’associazione Libera. Il ricordo di quella che fu una strage che sconvolse non solo la vita delle persone coinvolte e della comunità bresciana ma dell’intero Paese, è diventata un’occasione di approfondimento storico-politico e una riflessione morale di rara intensità. Proprio come era già accaduto nella diretta facebook del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Oltre a ricordare il sacrificio del magistrato Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, la discussione con i volontari di LIBERA e con Maura Orengo ha permesso di riflettere non solo su quello che è stato ma su quanto ancora occorre fare per vivere in una società più giusta.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 2 giugno alle 18 sempre sulla pagina facebook del partito. In occasione della Festa della Repubblica verrà presentato il libro “Donne della Repubblica” (Il Mulino). A discuterne con il partito saranno le autrici Paola Cioni, Eliana Di Caro, Maria Serena Palieri, Cristiana Di San Marzano. Un 2 giugno tutto al femminile che dimostra l’attenzione del Partito Democratico alle questioni di genere.

Tutte le dirette possono essere viste in differita sulla pagina facebook del Partito Democratico di Sanremo o sul canale YouTube PD Sanremo.