Partito democratico, candidata cercasi: rosa di nomi al vaglio della segreteria

Imperia. In casa Partito democratico giochi praticamente fatti per due dei tre candidati da inserire nella lista provinciale alle prossime elezioni regionali che dovrebbero tenersi nel prossimo autunno. Ormai sicuri di correre per una poltrona da consigliere regionale sono l’ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano per l’ala riformista del partito e il sanremese e “zingarettiano” Andrea Gorlero, presidente e amministratore delegato di Amaie Energia.

Giochi aperti per il terzo nome: donna e imperiese, è questo l’identikit che corrisponde a una rosa di nomi al vaglio della segreteria dem. Tra queste c’è, secondo i soliti bene informati, il nome di Gianfranca Mezzera ex capogruppo Pd in consiglio comunale all’epoca dell‘amministrazione Capacci, quello di Enrica Chiarini, consigliera comunale di minoranza e nipote, tra l’altro, del consigliere regionale uscente Giovanni Barbagallo.

Tra le outsider spunta il nome di Deborah Bellotti, vicina all’ex vicesindaco e candidato sindaco alle ultime elezioni Guido Abbo, esponente della società civile impegnata in battaglie ecologiste, in prima linea per il programma “Rifiuti zero“. Tra Mezzera, Chiarini e Bellotti non è detto che prima della presentazione delle liste no possano spuntare anche altre candidature, magari all’interno della stessa segreteria cittadina dei Dem.