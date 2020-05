Pallapugno, Fipap: «Emanati i provvedimenti del Consiglio Federale»

Genova. In questo momento così difficile per lo Sport Italiano, la Federazione Italiana Pallapugno sta, già da tempo, monitorando approfonditamente la normativa emergenziale in campo sportivo.

Lunedì 4 maggio, proprio ad inizio della “Fase2″, sono state diramante dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile. Si tratta di un documento che ha recepito le indicazioni del Coni e che prevede che le singole Federazioni e Discipline Sportive Associate redigano un proprio Protocollo attuativo al fine di valutare la possibile ripresa delle attività di allenamento individuale.

Per tale motivo il Consiglio Federale, riunitosi proprio nella seduta del 4 maggio (data di pubblicazione delle predette Linee Guida) ha deciso di conferire l’incarico di redigere il Protocollo attuativo Fipap al dottor Carlo Villosio, presidente della Federazione Medico Sportiva Provincia di Cuneo e direttore del Centro di Medicina dello Sport di Cuneo.

Al fine di affiancare alle necessarie competenze medico-scientifiche le opportune conoscenze tecnico-sportive è stata anche costituita una Commissione Consultiva in seno al Consiglio Federale: ne fanno parte il segretario generale Romano Sirotto, il vicepresidente Claudio Balestra (in rappresentanza dei tecnici), i consiglieri federali Bruno Campagno e Luca Selvini (rispettivamente in rappresentanza dei giocatori e dei dirigenti) e il presidente della Lega di Società Simone Lingua.

Al fine di un’ulteriore attività di monitoraggio della situazione emergenziale, e anche con l’obiettivo di valutare i primi risultati dell’attività di lavoro finalizzata alla redazione del Protocollo, il Consiglio Federale si è aggiornato a lunedì 11 maggio.