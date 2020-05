PalermoChiamaItalia, lenzuolo bianco appeso al balcone del Comune di Ventimiglia

Ventimiglia. L’Amministrazione comunale di Ventimiglia aderisce all’iniziativa della Fondazione Falcone e invita la cittadinanza alle 18 a ricordare gli eroi, i servitori dello Stato, morti nella strage di Capaci, mettendo un lenzuolo bianco alla finestra e accendendo la luce.

Non essendo possibile in questo periodo di Covid-19 tenere una commemorazione ufficiale, il sindaco Scullino davanti al “lenzuolo bianco” posto sul balcone del Palazzo comunale, terrà con alcuni amministratori un minuto di silenzio, in modo statico e con il distanziamento interpersonale. Poi analogamente davanti alla targa in Piazza Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta.