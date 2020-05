Ospedaletti, oggi in città le autoemoteche Fidas

Ospedaletti. Domenica 10 maggio dalle ore 7.15 alle ore 12 saranno presenti le autoemoteche Fidas per la consueta raccolta sangue trimestrale che con tanta dedizione da anni porta avanti la capo gruppo Aime con la collaborazione della segretaria Monica.

In questi giorni di Coronavirus la segretaria si è dedicata a raccogliere tutte le adesioni organizzando con tanta dedizione un calendario di appuntamenti programmati. Per chi non è ancora donatore e vuol diventarlo vi preghiamo di contattare la sede Fidas 0183 296395 per iscriversi.