Ospedaletti. Attimi di paura per una famiglia in viaggio sull’Autofiori che verso le 17 di questo pomeriggio si è salvata dall’incendio accientale del proprio veicolo, avvenuto all’altezza di una piazzola d’emergenza all’altezza dalla galleria Costa Martina direzione Ventimiglia.

Le fiamme, che hanno avvolto la vettura carbonizzandola, sono state domate dai vigili del fuoco accorsi sul posto. Al momento non si registrano feriti tra le persone che erano a bordo del veicolo: una famiglia composta da madre, padre e bambini. Il nucleo, una volta lasciata l’auto in fretta e furia, si è allontanata spontaneamente dall’evento mettendosi in salvo.