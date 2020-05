Ospedaletti, al via gli incontri tra l’Amministrazione comunale e gli operatori commerciali

Ospedaletti. La preannunciata serie di incontri tra l’Amministrazione comunale e gli operatori commerciali di Ospedaletti sta per iniziare. Il primo appuntamento è fissato per questo venerdì 8 maggio alle 21 presso la Sala Consigliare, debitamente attrezzata con il rispetto del distanziamento e le altre norme di protezione previste, e sarà dedicato ai rappresentanti di bar e ristoranti.

Il giorno dopo, sabato 9 alla stessa ora e nello stesso luogo, toccherà ai balneari. Nel corso della settimana successiva sarà la volta di agricoltori e commercianti. Ogni incontro è finalizzato ad agevolare, nel limite del possibile, una ripresa graduale e prudente delle diverse attività in vista dell’ormai imminente stagione estiva, per capire come agire e come potrà il Comune fornire il suo aiuto, sulla base delle richieste e delle esigenze da soddisfare che saranno presentate dai diversi operatori.

In particolare gli incontri saranno focalizzati sull’organizzazione logistica necessaria per chi opera sulle spiagge, nei bar, nei ristoranti e lo spazio che sarà concesso per i dehor. Argomento importante in discussione sarà anche quello riguardo il differimento della Tari e della Tosap anche in riferimento alla possibile riduzione compatibilmente con le risorse a disposizione del Comune. E’ già stato deciso che la Tari in scadenza a metà maggio verrà differita a metà luglio con importo ridotto del 50%, con il rimanente 50% da saldare entro fine anno, senza escludere la possibilità di una riduzione dell’importo a seguito di nuove disposizioni da parte del Governo.

A partire da sabato 9 maggio, il gruppo dei Volontari del Verde di Ospedaletti e la locale Protezione Civile riprendono la loro attività per la tutela del verde pubblico cittadino. Il ritorno all’attività riguarderà inizialmente l’area cani a mare e il belvedere Gallo Nero, e a seguire ogni sabato si interverrà in tutte le altre aree verdi comunali, in collaborazione con il servizio svolto dall’apprezzata squadra di giardinieri del Comune di Ospedaletti.