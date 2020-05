Nomi e cariche del gruppo di Forza Italia a Sanremo

Sanremo. Scrive Lucia Carluccio, Responsabile Comunicazione Forza Italia provincia Imperia

«Anche il Gruppo sanremese di Forza Italia lavora quotidianamente per la tutela di Famiglie ed Imprese.

A dimostrazione di quanto detto l’attività consigliare procede in questa direzione, analizzando puntualmente le Delibere e promuovendo soluzioni a vantaggio dei cittadini con l’aiuto indispensabile dei Parlamentari Liguri e, in particolare, dei nostri referenti On. Giorgio Mulè, Capo Dipartimenti Forza Italia e Porta Voce di Camera e Senato, e del Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco.

Un lavoro molto impegnativo che, differentemente dal passato, guarda all’inclusione, al confronto e al dialogo tra tutti i soggetti che formano questa grande Squadra, che vanta nuovi ingressi ma anche soggetti con grande esperienza politica e amministrativa.

La concretezza nei contenuti oggetto di dialogo, la moderazione con la quale le questioni vengono sviscerate, la puntuale e dettagliata analisi delle questioni economiche soprattutto in un momento storico dove l’azione del Covid-19, oltre ad aver determinato una grave emergenza sanitaria ha impattato negativamente sull’economia, sono tutti aspetti di un’iniziativa politica e amministrativa degna di nota che, tra l’altro, ha portato ad un notevole e maggior consenso dell’operato del Partito tra i cittadini.

Questo nuovo percorso, intrapreso dal gruppo forzista con entusiasmo e forte spirito di squadra è caratterizzato da una costante presenza sul territorio, dando maggior vicinanza ai cittadini facendo “eco” alle loro istanze, senza urlare, mettendo in campo azioni propositive volte alla collaborazione ed al confronto costruttivo con tutte le Amministrazioni, a prescindere dal colore della loro “casacca” ma per il bene comune.

In conclusione, ringraziando anticipatamente coloro i quali vorranno essere parte attiva della nostra Squadra, ecco l’elenco degli attuali referenti sanremesi:

Simone Baggioli Capo Gruppo Forza Italia Sanremo e Commissario Provinciale, Patrizia Badino Vice Capo Gruppo Forza Italia Sanremo e Coordinatrice Provinciale Azzurro Donna, Secondo (Dino) Sandiano Commissario Cittadino Forza Italia Sanremo, Alessandra Beltrame Vice Coordinatrice Provinciale Azzurro Donna, Lucia Carluccio Responsabile Comunicazione, Carmine Dattilo Responsabile Adesioni, Isabella Piergiovanni, Mimmo De Leonibus, Roberto Pecchinino, Marco Marra, Flavio Baudino, Saverio Taurini, Alessandro Ferlini e Antonino Ellena.

Sulla pagina Facebook di Forza Italia Provincia di Imperia è possibile seguire l’attività del Partito e iscriversi (è presente link diretto per “Adesioni” sulla pagina ufficiale di Forza Italia).

Per qualsiasi informazioni o l’eventuale volontà a accedere alla chat di WhatsApp di Forza Italia, tenendosi sempre aggiornati sull’attività parlamentare di Camera e Senato, scrivete a forzaitalia.im@gmail.com»