Nasce il Dragon Riviera Trophy, farà tappa anche a Imperia e a Sanremo

Imperia. In questo periodo di parziale lockdown, nella speranza comunque di tornare a regatare il più presto possibile, l’Associazione Italiana Classe Dragone si sta concentrando sul calendario della classe Dragone 2021, che sarà definito in tempi brevi per permettere a tutti di organizzarsi per la prossima stagione. Nel frattempo si segnala una ghiotta novità, il Dragon Riviera Trophy.

Nuovo evento pensato e organizzato assieme alla neonata Associazione Monegasca Dragone, che ha l’obiettivo, stagione dopo stagione, di creare in “questo lato dell’Europa” un punto di concentrazione per i velisti amanti del

Dragone. Le novità per questo evento sono state pubblicate dal sito IDA.

Per il 2021 questo evento si inserisce in un calendario internazionale piuttosto complicato, dopo lo spostamento ad aprile 2021 del Campionato Europeo classe Dragone annullato quest’anno, ma per il 2022 il Trofeo Riviera si inserisce perfettamente tra il Grand Prix di Sanremo di fine ottobre 2021 e il Campionato Europeo sempre a Sanremo del 4-9 aprile 2022 (data ancora provvisoria). Il successo di questo nuovo evento sarà sicuramente in crescendo.

Il calendario internazionale 2021 al link