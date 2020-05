Imperia. Pochi introiti dai parcheggi a strisce blu negli ultimi due mesi: all’appello mancano circa 200mila euro dai parchimetri, ai quali vanno aggiunte le multe non elevate, sia quelle per il mancato pagamento che quelle per violazione al Codice della strada. Ma i conti sono destinati a peggiorare.

Per quanto riguarda i parcheggi dal 1° gennaio al 27 aprile sono stati incassati 380mila euro su una stima di 580mila. Fino alla fine di maggio è stata prorogata la gratuità dei parcheggi di piazza del Duomo e senatore Amadeo a Porto Maurizio e piazzale Maestri del Commercio (ex Agnesi) a Oneglia, oltre alla gratuità di quello di fronte all’ospedale per il personale sanitario.

Il lockdown incide, dunque, sul bilancio di Palazzo civico. Gli uffici diretti dall’assessore Fabrizia Giribaldi stanno terminando il conto economico complessivo da trasferire al Governo centrale.

C’è poi tutta la parte legata al turismo: con alberghi e strutture ricettive chiuse vanno aggiunte le perdite di denaro provenienti dalla Tassa di soggiorno con ricavi praticamente azzerati. Gli aiuti previsti a beneficio degli operatori commerciali per il pagamento di Tari e Tosap si stima comportino mancati incassi tra i 300 e i 400mila euro.

Come se non bastasse a complicare il quadro del prossimo bilancio comunale c’è la circostanza che Palazzo civico si è impegnato a rimborsare 11 milioni di mutui in dieci anni, una operazione che comporta l’esborso annuale di poco più di un milione di euro.