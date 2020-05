Morta Suor Grazia: è la sesta suora a Sanremo uccisa dal Covid-19

Sanremo. Sale a sei il bilancio delle suore appartenenti alla congregazione delle Figlie della Sapienza di Sanremo uccise dal Covid-19. E’ spirata oggi suor Grazia Gussoni, ex insegnante dell’ex scuola Sedes.

«Suor Grazia era molto conosciuta a Sanremo – la ricorda il vescovo diocesano Antonio Suetta – Soprattutto nell’ultimo periodo della sua vita, quando ha seguito molti pellegrinaggi a Lourdes. Era una suora molto comunicativa, brava nelle relazioni, aperta all’amicizia e molto vivace». Lo scorso mese di aprile, sempre a causa del Coronavirus, erano morte suor Lorenza, suor Ernesta, suor Eugenia, suor Ines e suor Giuliana: tutte domiciliate presso l’Istituto Sedes, trasformato in casa di riposo per religiose.

«Dopo tanti di giorni di lotta per sconfiggere il Coronavirus, il Signore l’ha presa a sé. Le Figlie della Sapienza perdono un prezioso riferimento per la loro comunità, così come la nostra Chiesa locale e la nostra città di Sanremo. Non nascondo una profonda commozione nel dare quest’annuncio – scrive sul sito della diocesi di Ventimiglia-Sanremo don Ferruccio Bortolotto, direttore Opera Diocesana Pellegrinaggio – ma sono convinto che suor Grazia non vorrebbe le nostre lacrime, ma piuttosto la nostra preghiera alla Vergine Maria, di cui era particolarmente devota. Per anni ha lavorato per accompagnare tanti pellegrini e malati a Lourdes nel nostro pellegrinaggio diocesano. Ora resta a noi non tradire quello che è stato il suo impegno e la sua eredità».