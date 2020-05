Monaco, test sierologici nel Principato: si inizia con i residenti, poi i frontalieri

Monaco. Al via i test sierologici nel principato di Monaco. «Come avevo preannunciato la settimana scorsa, nei prossimi giorni parte la campagna dei test – comunica Roberto Parodi del Fai frontalieri intemelii -. Inizialmente toccherà ai residenti. Nel mese di giugno toccherà ai lavoratori compreso i frontalieri. I test sono su base volontaria. Nella settimana scorsa ci era, appunto stato comunicato l’avvio di questi test. Personalmente ritengo un ottima iniziativa. L’importanza,al fine di un buon risultato, è indispensabile aderire al massimo a questa campagna test».

Aggiunge Parodi: «Per rassicurare i lavoratori abbiamo richiesto qualora positivi al test e successivamente al tampone, che il periodo successivo di quarantena sia preso in carica al 100% del salario dalla caisse sociale. Questo per incentivare massivamente alla partecipazione del test senza la paura di perdere soldi in caso di positività al successivo tampone. Ricordo che a inizio pandemia questo era già avvenuto per chi era stato nelle zone rosse a rischio».