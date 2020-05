Monaco, il principe Alberto festeggia i 90 anni della Ferrari con un film

Monaco. Chissà se la Ferrari quest’anno sarebbe tornata a calcare il gradino più alto del podio nel GP annullato a causa dell’emergenza coronavirus, magari con il suo beniamino di casa Charles Leclerc. Se lo domanda anche il pilota del Cavallino nel video che è stato registrato in questi giorni da Qe-magazine e che racconta il film, in corso di realizzazione, del regista francese Claude Lelouch che il 24 maggio ha girato una pellicola, su incarico del principa Alberto II, per celebrare i 90 anni della Ferrari.

Oltre a Leclerc, protagonista indiscussa la rossa SF90 Stradale, vettura celebrativa della casa di Maranello costruita per i 90 anni della scuderia. Motore ibrido V8, è capace di raggiungere i 100 km/h in 2,5 secondi per una potenza complessiva di 1000 CV.

Con un cameo dello stesso sovrano monegasco, alle riprese erano presenti il presidente Ferrari John Elkann, Andrea e Pierre Casiraghi con la moglie Beatrice Borromeo.