Mercato ambulante di Sanremo, alle associazioni di categoria inviate opzioni e modalità per la ripartenza

Sanremo. Questa mattina è stata inviata alle associazioni di categoria del mercato ambulante una lettera indicante le opzioni e le modalità di ripartenza del mercato, a seguito dell’incontro tenutosi ieri tra il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore alle Attività Produttive Mauro Menozzi, il dirigente comunale Massimo Mangiarotti, il comandante di polizia locale Claudio Frattarola e i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore.

Dopo il via libera alla ripartenza dei mercati ambulanti con l’ultimo Dpcm, il tema di riflessione è stato quello sulle modalità di gestione degli stessi, alla luce delle nuove linee guida stringenti che rendono complessa l’organizzazione di mercati molto grandi come quello di Sanremo.

L’accordo Stato-Regioni da cui discendono il Dpcm e l’ordinanza regionale di domenica scorsa, per il settore dei mercati all’aperto e delle fiere, riporta chiaramente di “contingentamento degli ingressi”, “vigilanza degli ingressi”, “accessi regolamentati e scaglionati”, con obbligo a carico dei Comuni di “evitare assembramenti garantendo accessi scaglionati” e “distanziamento tra i banchi”.

Protocolli molto complessi da attuare per un mercato ambulante come quello di Sanremo, uno tra i più grandi in Liguria, che conta quasi 300 banchi, quasi tutti uno accanto all’altro a formare uno stretto dedalo di stradine abitualmente molto affollate da residenti e turisti.

Per ottemperare agli obblighi delle nuove regole e assicurare la gestione del mercato ambulante di Sanremo in piena sicurezza, l’amministrazione comunale, confrontatasi con gli uffici comunali competenti, ha inviato stamane una lettera alle rappresentanze dei commercianti del settore indicando loro le due strade percorribili per una ripartenza immediata del mercato ambulante di Sanremo, lasciando a loro la scelta nell’ottica di una proficua e cordiale concertazione iniziata già ieri.

La prima opzione prevede il mantenimento del mercato in piazza Eroi Sanremesi, ma con un obbligatorio distanziamento tra i banchi che implicherebbe una diminuzione degli stalli di quasi la metà e che richiederebbe, quindi, una turnazione tra gli esercenti nei giorni di mercato del martedì e del sabato.

In quel caso occorrerebbe poi una complessa organizzazione di definizione degli spazi e controllo dei numerosi varchi. La seconda ipotesi, invece, prevede il trasferimento del mercato sul lungomare Italo Calvino. In tal caso, si beneficerebbe di spazi molto più ampi, ma anche di una distribuzione lineare del mercato, il che permetterebbe la possibilità di realizzare un mercato completo, senza diminuzione degli stalli.

Premesso che l’attuale Dpcm scadrà il 14 giugno, entrambe le opzioni sono da intendersi in via temporanea, nell’attesa e nella speranza che il quadro epidemiologico vada migliorando e che il Governo e la Regione possano emanare presto nuove direttive meno stringenti, permettendo un veloce ritorno alla normalità anche per il mercato ambulante di Sanremo.