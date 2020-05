Marco Perasso (Diano Riparte): «Invece di dare la caccia al foresto lombardi e piemontesi andavano accolti»

Diano Marina. «Anziché partire con la caccia al foresto, si potevano accogliere nuclei familiari in fuga dalle città del Nord, obbligandoli ad una quarantena e a controlli nel corso di quest’ultima. La Liguria, complice anche la miopia del Governo, ha perso una importante occasione». A sostenerlo è Marco Perasso, ex amministratore dianese e membro del gruppo dirigente di opposizione “Diano Riparte“.

«Si potevano sortire due effetti positivi. Più presenze per le attività ancor aperte e poi si sarebbe sperimentato la possibilità di lavorare in Liguria, grazie al telelavoro a tutto vantaggio della qualità della vita», aggiunge Perasso.

«Secondo me -conclude Marco Perasso – questa pandemia ci insegna che non sempre è necessario operare da un ufficio situato in una città, ma si può vivere in un posto più ameno e nei casi dei comuni dell’entroterra meno costoso e con qualità della vita assai migliore. Questa, comunque, è una strada tracciata e può rivitalizzare soprattutto i borghi retrocostieri portando un turismo residenziale non più legato solo a quello delle persone anziane, culturalmente più evoluto e con maggiore capacità di spesa».