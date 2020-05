Manutenzione torrenti, fondi in arrivo per tutti i comuni della provincia di Imperia

Genova. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, la ripartizione tra i 234 comuni liguri delle risorse disponibili a bilancio per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico. L’impegno finanziario è di 1.642.000 euro che è stato suddiviso in base alla superficie comunale complessiva, alla percentuale di suolo inondabile e alla popolazione. Tutti i comuni hanno un minimo di 4.000 e un massimo di 30.000 euro di contributo e non hanno obbligo di cofinanziamento.

«Abbiamo voluto garantire a ogni comune la possibilità di eseguire almeno gli interventi essenziali e quelli più significativi entro la stagione autunnale – ha detto l’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone – l’abbiamo fatto nonostante l’emergenza in corso perché le manutenzioni non si possono fermare e i cantieri, una volta forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, non presentano particolari profili di rischio. Abbiamo tenuto conto della capacità finanziaria dei comuni e abbiamo individuato dei criteri per dare più risorse alle aree a maggiore rischio, cioè quelle che hanno una maggiore quota di superficie inondabile in rapporto all’estensione territoriale e alla popolazione. I lavori dovranno cominciare appena possibile, in modo da garantire la loro conclusione, possibilmente, entro la fine della stagione estiva».

L’elenco dei comuni della provincia di Imperia che riceveranno i contributi:

1 IM Airole € 5.091,64

2 IM Apricale € 5.333,79

3 IM Aquila d’Arroscia € 4.642,13

4 IM Armo € 4.632,24

5 IM Aurigo € 4.624,91

6 IM Badalucco € 5.388,91

7 IM Bajardo € 5.526,49

8 IM Bordighera € 7.798,90

9 IM Borghetto d’Arroscia € 5.706,93

10 IM Borgomaro € 5.599,34

11 IM Camporosso € 7.563,86

12 IM Caravonica € 4.335,44

13 IM Castellaro € 4.746,02

14 IM Castel Vittorio € 5.630,22

15 IM Ceriana € 6.184,12

16 IM Cervo € 4.513,39

17 IM Cesio € 4.594,39

18 IM Chiusanico € 4.973,81

19 IM Chiusavecchia € 4.441,74

20 IM Cipressa € 4.943,94

21 IM Civezza € 4.446,04

22 IM Cosio d’Arroscia € 6.670,81

23 IM Costarainera € 4.369,01

24 IM Diano Arentino € 4.677,15

25 IM Diano Castello € 4.896,82

26 IM Diano Marina € 6.798,80

27 IM Diano San Pietro € 5.023,01

28 IM Dolceacqua € 5.796,35

29 IM Dolcedo € 5.509,76

30 IM Imperia € 16.825,30

31 IM Isolabona € 4.925,99

32 IM Lucinasco € 4.551,51

33 IM Mendatica € 5.884,31

34 IM Molini di Triora € 7.667,97

35 IM Montalto Carpasio € 5.963,55

36 IM Montegrosso Pian Latte € 4.627,62

37 IM Olivetta San Michele € 4.944,62

38 IM Ospedaletti € 5.117,58

39 IM Perinaldo € 5.421,52

40 IM Pietrabruna € 4.740,18

41 IM Pieve di Teco € 6.848,18

42 IM Pigna € 7.421,10

43 IM Pompeiana € 4.503,79

44 IM Pontedassio € 5.504,22

45 IM Pornassio € 5.811,20

46 IM Prelà € 4.998,32

47 IM Ranzo € 4.851,36

48 IM Rezzo € 6.321,34

49 IM Riva Ligure € 5.008,53

50 IM Rocchetta Nervina € 4.976,33

51 IM San Bartolomeo al Mare € 5.773,65

52 IM San Biagio della Cima € 4.622,55

53 IM San Lorenzo al Mare € 4.524,74

54 IM Sanremo € 20.285,78

55 IM Santo Stefano al Mare € 4.689,71

56 IM Seborga € 4.363,84

57 IM Soldano € 4.498,25

58 IM Taggia € 10.236,68

59 IM Terzorio € 4.167,11

60 IM Triora € 8.133,39

61 IM Vallebona € 4.650,92

62 IM Vallecrosia € 6.659,21

63 IM Vasia € 4.762,63

64 IM Ventimiglia € 14.007,08

65 IM Vessalico € 4.788,82

66 IM Villa Faraldi € 4.667,55

Ecco la tabella completa con i contributi assegnati a ogni comune: 2020_05_24_ContributiManutenzioneCanali_TabellaComuni