Mamma bordigotta confeziona mascherine per raccogliere fondi: donati 500 euro a Ponente Emergenza

Bordighera. Luana Ambrosino, mamma bordigotta e party planner, durante i difficili giorni del lockdown ha iniziato a confezionare mascherine in tessuto con lo scopo di raccogliere fonti per i più bisognosi.

Un’iniziativa andata a buon fine che le ha permesso di aiutare la Protezione Civile cittadina, la casa di riposo San Giuseppe e Ponente Emergenza.

Dopo aver destinato donazioni ai primi due enti, nella giornata di lunedì Luana ha consegnato al servizio di pubblica assistenza un’altra fetta del ricavato: 500 euro.

«E’ un dovere civile. So cucire, metto a disposizione quello che so fare: è giusto così. Per me l’importante è poter contribuire a far sì che tutti abbiano almeno un pasto caldo», rispondeva nei giorni scorsi Luana Ambrosino quando le si chiedeva il perché del suo gesto.