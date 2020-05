Maltempo, tornano i temporali. Allerta gialla sull’Imperiese dalle 21

Dopo una lunga fase di tempo stabile o al più variabile, il maltempo si appresta a tornare sulla Liguria con piogge diffuse, rovesci e temporali localmente anche forti.

ARPAL ha dunque EMANATO L’ALLERTA GIALLA PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI che interesserà tutta la regione con questa scansione oraria:

PONENTE (ZONA A) DALLE 21 DI OGGI DOMENICA 10 MAGGIO ALLE 16 DI DOMANI, LUNEDI’ 11 MAGGIO

CENTRO PONENTE (ZONE B,D) DALLE 21 DI OGGI DOMENICA 10 MAGGIO ALLE 18 DI DOMANI, LUNEDI’ 11 MAGGIO

LEVANTE ED ENTROTERRA DI CENTRO LEVANTE (ZONE C, E) DALLE 00.00 ALLE 21 DI DOMANI LUNEDI’ 11 MAGGIO

In tutte le zone sono interessati dall’allerta i bacini di piccoli e medi

La fase di maltempo sulla Liguria avrà inizio dalla prima serata di oggi, domenica 10 maggio, con l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le prime precipitazioni si avranno a Ponente e andranno progressivamente estendendosi al centro della regione: sono attese piogge diffuse, rovesci e, anche temporali, localmente di forte intensità. Dalla notte tra domenica e lunedì le precipitazioni raggiungeranno anche la restante parte della Liguria: la perturbazione “spazzerà”, dunque, l’intera regione con piogge diffuse in intensificazione, rovesci, temporali e possibili grandinate. Anche dopo il transito del fronte vero e proprio, l’instabilità al seguito potrà provocare fenomeni temporaleschi. Per le prime graduali schiarite, a cominciare da Ponente, bisognerà attendere il pomeriggio di domani, lunedì 11. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali sulla fascia costiera e sui rilievi delle zone interne, fino a forti mentre domani il mare sarà agitato ovunque con possibili mareggiate per onda di libeccio.

Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni e descritti dall’AVVISO METEOROLOGICO emesso oggi:

OGGI DOMENICA 10 MAGGIO: l’arrivo di un fronte atlantico da ovest, determina dalle prime ore della sera, un peggioramento a partire da Ponente; piogge diffuse e rovesci con cumulate fino a significative su ABD; precipitazioni in progressiva intensificazione con alta probabilità di temporali forti o organizzati su ABD. Estensione dei fenomeni al resto della regione nella notte successiva.

Venti meridionali fino a forti e rafficati (50-60 km/h) su BC, forti dai quadranti orientali su A. Mare mosso, in aumento fino a molto mosso a partire da Ponente.

DOMANI LUNEDI’ 11 MAGGIO: il fronte attraversa tutta la regione seguito da condizioni di instabilità. Piogge diffuse e rovesci, cumulate fino ad elevate su ABC, significative su DE, intensità fino a moderate su ABC, puntualmente forti. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio da Ponente. Venti forti meridionali su tutte le zone, con raffiche di burrasca su ABC (60-70 km/h). Mare in aumento fino ad agitato su tutti i settori con possibili mareggiate di libeccio, in serata, su AB.

DOPODOMANI MARTEDI’ 12 MAGGIO: persistono condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi, al più moderati. Fenomeni in esaurimento entro sera. Venti forti di libeccio su ABC, in attenuazione nella seconsa metà della giornata. Mare agitato per onda lunga di libeccio (periodo 8-9 sec.), con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dal pomeriggio moto ondoso in graduale calo.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

Nelle immagini la cartina con le zone coinvolte dall’allerta, la scansione oraria dell’allerta e l’immagine satellitare sul Mediterraneo delle ore 12.