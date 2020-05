Lunedì torna il mercato a Vallecrosia, divieto di sosta e di fermata sul Solettone Sud

Vallecrosia. Lunedì 18 maggio torna il mercato ambulante settimanale a Vallecrosia, precisamente presso il Solettone Sud di via Colombo.

Per questo motivo sarà in vigore l’ordinanza che prevede il divieto di sosta e di fermata con relativa rimozione forzata dalle 6 alle 15, come indicato anche dalla segnaletica verticale posta sul luogo.

«Presa quindi di prestare la massima attenzione e ricordarsi di spostare i propri veicoli», ha dichiarato la polizia locale.