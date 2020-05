Imperia. In occasione della festa dell’Europa, partecipando ad una iniziativa voluta dall’Ufficio Scolastico Regionale, l’Istituto Ruffini di Imperia, ha voluto valorizzare tutti gli studenti che hanno partecipato e che tuttora sono coinvolti nei progetti Erasmus* ed E-Twinning. Ecco allora che, proprio in momento in cui tutti “Restiamoacasa”, poter rivivere con i ragazzi, attraverso una raccolta di foto e video, i viaggi le esperienze hanno portato una ventata di ottimismo ed entusiasmo.

Ne è nato un video e una serie di video spot #iorestoerasmus! Oppure #ripartiamoconl’Europa! Andato in onda su LUNA TV e TELERADIOPACE prodotti singolarmente e riuniti … in “cabina di regia” dalla professoressa Sabina Sposato. L’Istituto è coinvolto in 2 progetti: “We are all human beings” incentrato sulla tutela dei diritti umani, e “IN.DE.COM” International Debate Competition che coniuga una delle “avanguardia educative” con tematiche sociali importanti.

«Entrambi i progetti ancora da terminare poiché l’emergenza Covid ha bloccato le ultime mobilità, ha fatto crescere tutti gli studenti, e ha permesso loro, anche in questo periodo di mantenere legami e condividere le sensazioni e sentimenti di questa “emergenza “ globale.

Gli Erasmus iniziano sempre con un “viaggio” non solo in aeroporto, dove alcuni ragazzi vivono il loro primo volo internazionale, ma un viaggio personale, che li porterà a contatto con culture diverse, che farà loro trovare una nuova famiglia che li ospiterà in un paese straniero e conoscere le abitudini e la quotidianità di loro coetanei europei.

Sembra strano ma in una settimana si creano rapporti che poi proseguono nel tempo e il tutto in inglese, un’occasione importante quindi per migliorare le proprie competenze comunicative e linguistiche. La filosofia degli Erasmus è proprio questa: “ Imparare divertendosi” , condividere esperienze e mattinate di studio associate ad attività culturali e ludiche. Ma Europa al Ruffini è anche E-twinning, con un progetto tra 4 diverse realtà scolastiche, 2 Italiane e 2 Austriache che hanno elaborato, lavorando on-line un menu tipico di ogni regione coinvolta utilizzando come lingua veicolare il tedesco.

L’emergenza Covid-19 ha poi dato spunto per trasformare la piattaforma didattica in un vero e proprio forum in cui “ raccontare le giornate al tempo del Covid-19. Tutte occasioni per sviluppare e rinforzare anche le competenze chiave di cittadinanza tra cui la comunicazione multilingua e quelle digitali, tanto importanti in queste giornate.

Un grazie a tutti gli studenti alle famiglie, a Ranin, uno degli allievi che ha creato un Rap dal titolo “Immigrant” nato durante il progetto we are all human beings e agli Erasmus, che mantengono le “finestre” aperte sull’Europa e regalano ottimismo anche in questi tempi!» – fanno sapere dall’istituto.

Il programma: festa delleuropa – programma (1)