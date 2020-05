L’invito del Centro Peppino e Felicia Impastato di Sanremo: «Guardare il film per ricordare una coraggiosa mamma»

Sanremo. Il Centro Peppino e Felicia Impastato di Sanremo e Giovanni Impastato invitano a seguire il 22 maggio 2020 alle 21.20 il film Tv “Felicia Impastato”, che sarà trasmesso su Rai 1.

«Vogliamo essere in tanti e uniti per ricordarla – dichiara Giovanni Impastato – un ulteriore passo per dare un segnale di vicinanza a quella grande madre che fu Felicia Impastato che, dal giorno dopo l’assassinio mafioso del figlio, lottò per la verità e la giustizia ed aprì le porte della sua casa continuando quel processo aggregativo e comunitario intrapreso da Peppino.

Un’occasione per fare rete attorno alla storia di Peppino e della sua coraggiosa mamma Felicia, riflettere sul tema della lotta alla mafia proprio alla vigilia dell’anniversario della strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ritroviamoci su RAI 1, giorno 22 Maggio 2020 alle ore 21:20 e commentiamo sui social tramite l’hashtag #FeliciaImpastato».