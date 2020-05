Limone Piemonte, in vendita i seggiolini della storica Seggiovia del Sole

Limone Piemonte. Sedili metallici a due posti, senza orpelli né fronzoli, che regalavano ad amanti di trekking e sciatori l’emozione di viaggiare sospesi nel vuoto, tra le piste innevate e il blu del cielo. Chi non ricorda il brivido, quasi adrenalinico, che si provava nell’affidarsi alla Seggiovia del Sole? Una sfida per chi soffriva di vertigini e si trovava con le gambe a penzoloni, sospeso a decine di metri d’altezza per raggiungere le piste di Limone.

Una seggiovia che, dagli anni Settanta, ha accompagnato generazioni di sciatori per mezzo secolo, poi sostituita dall’attuale, moderna e più confortevole ovovia.

Da oggi è possibile acquistare “un pezzo della storia di Limone”. Riserva Bianca Limone Piemonte ha infatti messo in vendita i seggiolini della “vecchia” seggiovia del Sole. Un’occasione imperdibile per i veri amanti dell’amarcord.

Per info: info@riservabianca.it