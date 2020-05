In Liguria il Covid-19 rialza la testa: 98 casi positivi più di ieri, 11 morti nelle ultime 24 ore

Genova. Sono 5279, 98 più di ieri, i casi di positivi al Covid-19 in Liguria secondo il flusso di dati Alisa/ministero della Salute comunicati da Regione Liguria, con un totale test effettuati di 53202 (2003 più di ieri). Ieri, per la prima volta, dall’inizio della pandemia c’era, invece, il segno “meno”, esattamente -4.

Nel territorio della Asl 1 Imperiese il numero rimane stabile: 897. Calano i ricoveri in ospedale, -19 in tutto, -5 in provincia di Imperia. Al domicilio in Liguria (isolamento domiciliare) 2883 (99 più di ieri)

I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1681 (18 più di ieri) . I guariti con 2 test negativi consecutivi sono 1838 (77 più di ieri). In sorveglianza attiva in Asl 1 ci sono 165 casi, -5 rispetto a ieri. Il numero totale dei decessi è di 1193 casi, 11 più di ieri.

PROVINCIA n.casi SAVONA 864 LA SPEZIA 340 IMPERIA 897 GENOVA 3170 altro/in fase di verifica 8 TOTALE 5279