Libera Imperia continua l’impegno in radio, ecco le “pillole antimafia”

Imperia. In questo periodo difficile di distanziamento sociale i ragazzi di Libera Imperia hanno continuato a incontrarsi “nel web”. Il loro impegno contro le mafie ha dato vita a una serie di brevi e interessanti trasmissioni radiofoniche in podcast. Le hanno chiamate “Pillole antimafia” – durano dai 5 ai 15 minuti- e le hanno dedicate ad alcuni dei temi e dei progetti più importanti portati avanti da Libera.

Si parla di mafie e coronavirus, di beni confiscati, del progetto Anemmu e di Musica contro le mafie, non mancano una rubrica dedicata ai consigli di lettura e alcuni suggerimenti per approfondire argomenti attuali come la diffusione del coronavirus nei paesi poveri.

Sono studenti liceali e universitari, giovani da anni impegnati nei presidi scolastici e provinciali. Le loro brevi e interessanti trasmissioni sono già state utilizzate da molti insegnanti, nelle lezioni online, per affrontare con una formula innovativa, nelle lezioni online, i temi dell’educazione alla legalità democratica.

Giovani che parlano ai giovani per diffondere consapevolezza e responsabilità. In questi giorni in cui molte celebrazioni sono dedicate alla strage di Capaci, il loro impegno intende restituire la voce e la vita a tutte le vittime innocenti delle mafie.

Per ascoltarli: il link alla presentazione.di LIBERA IN PILLOLE – Podcast di Libera Imperia

Di seguito il link a tutte le trasmissioni realizzate sino ad oggi, ma ce ne saranno altre!