«L’assessore Luca Volpe dimesso dall’ospedale», l’annuncio del sindaco Claudio Scajola

Imperia. «L’assessore ai Servizi sociali Luca Volpe è stato dimesso ieri dall’ospedale e sta meglio». Lo ha annunciato il sindaco Claudio Scajola durate la seduta di consiglio comunale in corso e tenuta in video conferenza. Volpe che svolgeva il ruolo di direttore della casa di riposo Orengo De Mora di Borgomaro durante la fase acuta del focolaio che si è sviluppata nella struttura.

La prima seduta in videoconferenza del consiglio comunale di Imperia si è, dunque, aperto con un minuto di raccoglimento per ricordare il consigliere Claudio Ghiglione, capogruppo di “Imperia Insieme” scomparso nel marzo scorso per il coronavirus a soli 60 anni.

La sua figura è stata ricordata dal presidente del parlamentino Pino Camiolo, dal sindaco Claudio Scajola e da tutti i capigruppo. Al suo suo posto in consiglio comunale si è seduta virtualmente Rita Elena che gli subentra come prima dei non eletti.

Il primo cittadino ha sottolineato le doti umane, politiche e amministrative di Ghiglione informando l’assise di aver partecipato ai funerali che si sono svolti a Valloria dove è stato tumulato in rappresentanza della Città. Il mazzo di fiori che è stato collocato sullo scranno di sala consiglio a fin seduta sarà inviato alla moglie Marzia.