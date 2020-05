«La riapertura del Tribunale di Sanremo, una delle risposte per l’emergenza epidemiologica»

Sanremo. Il Comitato Nazionale dei Tribunali Accorpati (Comitato di Coordinamento per la Giustizia di Prossimità), che annovera le rappresentanze amministrative, forensi e associative delle città sede dei 30 Tribunali e delle loro sedi distaccate, tra cui Sanremo e Ventimiglia, che sono stati soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria, ha inoltrato ieri al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e all’Intergruppo Parlamentare sulla Geografia Giudiziaria, una istanza con la quale ha ribadito le ragioni già da tempo rappresentate per giungere alla riapertura degli Uffici Giudiziari accorpati, e ve ne ha aggiunto di ulteriori, rivenienti dall’emergenza epidemiologica, che comportano la necessità di reperimento di nuovi spazi, onde consentire la celebrazione di udienze del solo settore civile o penale a seconda delle esigenze e ciò per consentire una più cospicua trattazione delle udienze (altrimenti ostacolate dalle limitazioni personali connesse alla lotta al coronavirus) nella volontà di agevolare la ripresa economica, soprattutto per evitare assembramenti e per consentire il distaccamento sociale.

«Si riattualizza quindi l’esigenza di riaprire quei Tribunali chiusi alcuni anni orsono, affinché possano alleggerire dal congestionamento gli attuali Uffici Giudiziari anche sotto l’aspetto sanitario: è un forte auspicio far sì che, ora più che mai, il Servizio Giustizia torni vicino al cittadino e alla collettività».