La magia di Cervo in uno scatto, al via il contest Instagram #consigliounborgo

Cervo. “Non possiamo ancora viaggiare? Pazienza. Per ora facciamolo virtualmente e invitiamo i turisti a raggiungere, il più presto possibile, il nostro borgo, Cervo, per promuovere la sua bellezza, la sua cultura, il suo patrimonio storico artistico».

In attesa di accogliere di nuovo i tanti visitatori e di incuriosirli, Cervo aderisce all’iniziativa lanciata dall’associazione I borghi più belli d’Italia, il contest Instagram #Consigliounborgo. A partire dal 22 aprile e fino al 10 giugno tutti potranno contribuire al racconto collettivo dell’Italia dei borghi più belli (www.borghipiubelliditalia.it) attraverso le immagini scattate nel corso dei propri viaggi in questi affascinanti “gioielli” dell’Italia nascosta.

Sei stato a Cervo? Sei di Cervo? Allora posta sul tuo profilo Instagram una foto del borgo, contrassegnala con l’hashtag #Consigliounborgo e commentala con la frase “Consiglio il borgo di Cervo perché… ”, motivando il tuo invito con fantasia e passione.

Ogni giorno due immagini tra quelle postate con verranno ri-condivise sul profilo dell’associazione (www.instagram.com/borghitalia). Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità. In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei borghi più belli d’Italia.